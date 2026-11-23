مردم شهرستان ورامین در دویست و شصت و هفتمین شب قرار، با حضور پرشور در میادین، بر تداوم حمایت از نظام اسلامی و لزوم پاسخ قاطع به توطئه‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در دویست و شصت و هفتمین شب از قرار‌های شبانه در میادین شهرستان ورامین، ضمن ابراز همبستگی گسترده، بر ایستادگی در برابر چالش‌های موجود و دفاع از حاکمیت نظام تأکید ورزیدند.

در این مراسم، حاضران با اهتزاز پرچم‌های ایران و پرچم‌های سرخ «انتقام»، پیام خود را به دشمنان رساندند و تأکید کردند که تا آخرین نفس برای دفاع از میهن و آرمان‌های نظام و انقلاب مقتدره، در کنار رهبری ایستاده‌اند.

این اجتماع مردمی، بار دیگر نشان‌دهنده پیوند عمیق میان مردم و ارزش‌های انقلاب اسلامی در برابر تمامی توطئه‌ها بود.