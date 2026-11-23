مردم شهرستان رباط کریم در اجتماع شب ۲۶۷، میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دفاع مقدس بودند و بر تکریم خانواده‌های شهدا تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با اجتماع شب ۲۶۷، اهالی دیار کریمان با حضور پرشور در آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

حاضران در این مراسم، حضرت ام‌البنین(ع) را اسوه صبر، استقامت و ایثار دانستند و بر ضرورت تکریم و قدردانی از مادران و همسران شهدا تأکید کردند.

این آیین با فضایی معنوی و با مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.