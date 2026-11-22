در ادامه روند اجرای طرح ملی نشانی‌گذاری و نصب پلاک‌های هوشمند پستی (GNAF) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان قرچک، عملیات نصب پلاک‌های هوشمند پستی در روستای ولی‌آباد با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بخشدار مرکزی شهرستان قرچک گفت: با هدف ساماندهی نظام نشانی‌گذاری، شناسایی دقیق اماکن و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پستی و سایر خدمات مبتنی بر موقعیت مکانی این طرح با نصب دو هزار پلاک به پایان رسید.

قاسم جمشیدی افزود: اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های هوشمند روستایی، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تسهیل امور اداری و خدماتی برای ساکنان روستای ولی‌آباد به شمار می‌رود.

بخشداری مرکزی شهرستان قرچک گفت: پیگیری مستمر طرح‌های زیرساختی و خدماتی، توسعه امکانات و ارتقای سطح رفاه روستاییان با جدیت دنبال می شود.