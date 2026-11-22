دو قبضه اسلحه شکاری از متخلفان در جریان گشت و پایش زیستگاه‌های طبیعی شهرستان ارومیه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه از کشف و ضبط دو قبضه اسلحه شکاری از متخلفان در جریان گشت و پایش زیستگاه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد.

مختار خانی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه در ادامه گشت‌زنی‌های مستمر و اقدامات حفاظتی، دو قبضه اسلحه شکاری را از متخلفان کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در آبان‌ماه سال جاری نیز در مجموع ۱۷ قبضه اسلحه شکاری از متخلفان شکار و صید در شهرستان ارومیه کشف و ضبط شده است. به گفته وی، پایش زیستگاه‌های طبیعی و برخورد با تخلفات شکار و صید با هدف حفاظت از حیات‌وحش و صیانت از زیستگاه‌ها ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.