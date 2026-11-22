مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز از اجرای مرحله نخست پویش ملی «میدان همدلی، خیابان خدمت» در این استان با توزیع ۶ هزار و ۸۱۲ بسته معیشتی، اهدای بیش از ۲۸۵ سرویس جهیزیه و اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های محرومیت‌زدایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سرهنگ پاسدار محمد فلاحتکار، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز، همزمان با آغاز پویش ملی «میدان همدلی، خیابان خدمت» در هفته گرامیداشت بسیج، گفت: این پویش با هدف گسترش فرهنگ همدلی، تقویت مشارکت‌های مردمی و حمایت از خانواده‌ها و اقشار کم‌برخوردار، همزمان با سراسر کشور در استان البرز آغاز شده است.

وی با اشاره به ابعاد ملی این پویش افزود: در قالب این حرکت جهادی، توزیع ۲ میلیون بسته معیشتی میان خانواده‌های کم‌برخوردار، اهدای هزار سرویس جهیزیه به زوج‌های نیازمند و توزیع ۱۶۸ هزار بسته لوازم‌التحریر و ۲۱ هزار جفت کیف و کفش میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار پیش‌بینی شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با بیان اینکه این اقدامات به نیابت از شهدای دانش‌آموز میناب و لامرد انجام می‌شود، اظهار داشت: استان البرز با حضور گروه‌های جهادی، بسیجیان و مجموعه‌های مردمی، در اجرای این پویش ملی نقش‌آفرینی خواهد کرد و تلاش می‌کند سهم مؤثری در خدمت‌رسانی به خانواده‌های نیازمند داشته باشد.

فلاحتکار با تشریح برنامه‌های مرحله نخست این پویش در البرز گفت: در هفته بسیج، ۶ هزار و ۸۱۲ بسته معیشتی میان خانواده‌های کم‌برخوردار استان توزیع می‌شود تا بخشی از نیازهای ضروری این خانواده‌ها تأمین شود.

وی اهدای بیش از ۲۸۵ سرویس جهیزیه به زوج‌های کم‌برخوردار را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد و افزود: توزیع هزار دستگاه بخاری میان خانواده‌های نیازمند و مرمت و بازسازی بیش از ۵۰ خانه محروم نیز در چارچوب برنامه‌های بسیج سازندگی استان اجرا خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز با تأکید بر استمرار فعالیت‌های محرومیت‌زدایی خاطرنشان کرد: این اقدامات محدود به هفته بسیج نیست و گروه‌های جهادی و مردمی در طول سال نیز برای رفع نیازهای مناطق محروم و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار فعالیت خواهند کرد.

وی کاشت سه میلیون نهال با عنوان «نهال امید» را از برنامه‌های بلندمدت این مجموعه اعلام کرد و افزود: از هفته بسیج امسال تا هفته بسیج سال آینده، با مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی، سه میلیون نهال به یاد شهدا و به نیت سرسبزی و سربلندی ایران اسلامی در استان غرس خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز در پایان تأکید کرد: پویش «میدان همدلی، خیابان خدمت» فرصتی برای پیوند ظرفیت گروه‌های جهادی، نهادهای مردمی و خیران در مسیر خدمت‌رسانی است و اجرای برنامه‌های معیشتی، عمرانی، حمایتی و زیست‌محیطی آن با مشارکت مردم دنبال می‌شود.