استاندار خوزستان از توافق با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای گسترش حمایت از زنان باردار، مادران شیرده، زنان سرپرست خانوار و سالمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان در دیدار با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، از توافق برای توسعه همکاری‌ها در زمینه حمایت از گروه‌های نیازمند حمایت اجتماعی خبر داد و گفت: خوزستان به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت طرح توسعه فضاهای دوستدار سالمند انتخاب شده است.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ در دیدار با کینا اوهاشی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، با اشاره به محورهای این همکاری افزود: حمایت از زنان باردار، مادران شیرده، زنان سرپرست خانوار و سالمندان از موضوعات مورد توافق در این نشست بود و مقرر شد همکاری‌ها در این زمینه گسترش یابد.

وی کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار سنی جمعیت را از چالش‌های مهم بسیاری از کشورها دانست و ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی مناسب از ورود به شرایط سالمندی جمعیت و شکل‌گیری چاله جمعیتی پیشگیری کرد و هم‌زمان زمینه دسترسی گروه‌های مختلف سنی به امکانات و خدمات مورد نیاز را فراهم آورد.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز با اشاره به تمرکز فعالیت‌های این نهاد در ایران بر حمایت از زنان باردار، مادران شیرده، زنان سرپرست خانوار و سالمندان گفت: این صندوق سال‌هاست در زمینه‌های مختلف با سازمان بهزیستی کشور همکاری دارد و علاقه‌مند به توسعه برنامه‌های مشترک است.

کینا اوهاشی با اشاره به اجرای طرح توسعه فضاهای دوستدار سالمند با همکاری سازمان بهزیستی و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزود: خوزستان یکی از استان‌های پایلوت این طرح است و روند اجرای برنامه در استان امیدوارکننده ارزیابی می‌شود.

در این دیدار مهران کریمیان، مدیرکل بهزیستی خوزستان نیز گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط ارائه کرد.