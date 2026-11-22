معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج با اشاره به عقب‌ماندگی این کلان‌شهر در برخی زیرساخت‌ها و سرانه‌های خدماتی، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و تخصیص منابع متناسب با اولویت‌های مدیریت شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، منوچهر غفوری در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای استان از تدوین و تصویب برنامه راهبردی عملیاتی پنج‌ساله شهرداری کرج خبر داد و گفت: این برنامه با استفاده از ظرفیت کارشناسی و تجربیات کارکنان مجموعه شهرداری تدوین شده و مبنای تعیین اولویت‌های اجرایی و تنظیم بودجه‌های سالانه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی و توسعه‌ای کرج اظهار کرد: مهاجرپذیری، رشد جمعیت، مرکزیت استان البرز و توسعه شتاب‌زده شهر در سال‌های گذشته، نیازهای زیرساختی کرج را افزایش داده و موجب شده این کلان‌شهر در برخی حوزه‌ها با عقب‌ماندگی مواجه باشد.

غفوری افزود: جبران کمبود سرانه‌های شهری و توسعه زیرساخت‌ها به برنامه‌ریزی منسجم، تأمین منابع مالی و سرعت بیشتر در اجرای طرح‌های مدیریت شهری نیاز دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج با اشاره به تجربه برنامه‌ریزی راهبردی قبلی شهرداری گفت: نخستین برنامه از سال ۱۳۹۲ آغاز و در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، اما به دلیل بلندپروازی در تعیین اهداف، فاصله برخی پیش‌بینی‌ها با واقعیت‌های اجرایی و محدودیت منابع مالی، به اجرای مؤثر نرسید.

وی ادامه داد: در تدوین برنامه جدید، به‌جای اتکا به مشاور بیرونی، از ظرفیت کارشناسان و نیروهای متخصص داخل شهرداری استفاده شد تا اهداف بر اساس شناخت واقعی از امکانات، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مجموعه مدیریت شهری تعیین شود.

غفوری با بیان اینکه برنامه جدید برای یک دوره پنج‌ساله تنظیم شده است، افزود: این برنامه پس از بررسی و تصویب شورای اسلامی شهر، امسال وارد مرحله اجرا شده و مأموریت‌های مدیریت شهری را در شش حوزه اصلی اولویت‌بندی کرده است.

وی توسعه شبکه معابر و حمل‌ونقل عمومی، محیط زیست و فضای سبز، ایمنی و امنیت، تاب‌آوری شهری و مسائل فرهنگی و اجتماعی را از محورهای اصلی برنامه برشمرد.

معاون شهردار کرج، بودجه سالانه را برشی از برنامه پنج‌ساله دانست و گفت: منابع مالی و اقدامات اجرایی هر سال باید متناسب با اهداف و اولویت‌های تعیین‌شده در برنامه راهبردی اختصاص یابد تا امکان سنجش میزان پیشرفت طرح‌ها فراهم شود.

غفوری همچنین پایش مستمر عملکرد مدیریت شهری را ضروری دانست و افزود: سامانه‌هایی برای رصد و ارزیابی میزان پیشرفت برنامه پیش‌بینی شده است و بودجه‌های سالانه نیز مبنایی برای بررسی میزان تحقق اهداف و پاسخ‌گویی مجموعه شهرداری خواهد بود.

وی با اشاره به اقدامات حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: توسعه ناوگان اتوبوسرانی، خرید و اضافه شدن اتوبوس‌ها، اجرای طرح بی‌آرتی و تسریع در اجرای پروژه قطار شهری از جمله اقداماتی است که در چارچوب اولویت‌های مدیریت شهری دنبال می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج در ادامه، شرایط اقتصادی و محدودیت‌های مالی را از عوامل تأثیرگذار بر اجرای برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: برنامه پنج‌ساله بر مبنای شرایط عادی و منابع قابل پیش‌بینی تدوین شده، اما تحولات و محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند تأمین منابع و اجرای برخی طرح‌ها را با دشواری مواجه کند.

غفوری در پایان، پایان سال ۱۴۰۵ را نخستین فرصت ارزیابی جدی برنامه پنج‌ساله شهرداری عنوان کرد و گفت: در این مقطع می‌توان میزان تحقق اهداف را با توجه به منابع اختصاص‌یافته و اقدامات انجام‌شده بررسی کرد و میزان پیشرفت مدیریت شهری در مسیر جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی را سنجید.