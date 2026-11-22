به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه گفت: عملیات تکمیل عرشه پل B5 در تقاطع چهارسطحه آذربایجان ارومیه، با اجرای مراحل فنی آرماتورگذاری، کابل‌گذاری و یونولیت‌گذاری وارد مرحله آماده‌سازی برای بتن‌ریزی شده است؛ مرحله‌ای که تکمیل آن، پل ارتباطی بلوار ساوالان به کمربندی خاتم‌الانبیاء(ص) را یک گام به بهره‌برداری نزدیک‌تر می‌کند.

سعید خوش‌طینت افزود: در حال حاضر، گروه‌های مهندسی و اجرایی پروژه مشغول تکمیل عملیات آرماتورگذاری، کابل‌گذاری و جانمایی یونولیت در بخش باقی‌مانده عرشه هستند و پس از اتمام این مراحل، بتن‌ریزی این بخش در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته وی تکمیل پل B5 به‌عنوان یکی از اجزای تقاطع چهارسطحه آذربایجان، با ایجاد ارتباط مستقیم میان بلوار ساوالان و کمربندی خاتم‌الانبیاء(ص)، زمینه بهبود دسترسی‌های ترافیکی و توزیع مناسب‌تر جریان عبور و مرور در این محدوده را فراهم خواهد کرد.