به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی، مدیرعامل هلال‌احمر استان، از برگزاری دوره آموزشی ارتقای مهارت‌های راهبردی و تبیین درس‌آموخته‌های جنگ، ویژه فرماندهان و سرگروه‌های تیم‌های تخصصی سحر خبر داد و اظهار کرد: توانمندسازی این تیم‌ها، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات حمایتی و روانی به آسیب‌دیدگان حوادث و بحران‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی تیم‌های سحر برای حضور در حوادث و شرایط بحرانی افزود: در مدیریت بحران، امدادرسانی و تأمین نیازهای اولیه به‌تنهایی کافی نیست و حمایت‌های روانی و اجتماعی از افراد آسیب‌دیده، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، باید به‌عنوان بخش مهمی از فرآیند پاسخ به حوادث مورد توجه قرار گیرد.

محبوبی با اشاره به سرفصل‌های این دوره آموزشی بیان کرد: سواد رسانه‌ای، ایجاد فضای دوستدار کودک و نوجوان، کمک‌های اولیه روان‌شناختی (PFA)، تریاژ روان‌شناختی و بررسی درس‌آموخته‌های جنگ و بحران از جمله محورهای آموزشی این دوره است که با هدف ارتقای دانش، مهارت و آمادگی فرماندهان و سرگروه‌های تیم‌های تخصصی سحر دنبال می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: شناسایی افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر، نحوه صحیح مواجهه با آسیب‌دیدگان، رعایت حریم خصوصی و کرامت انسانی، مقابله با انتشار شایعات و تشخیص اطلاعات معتبر و همچنین شناسایی موارد نیازمند ارجاع به خدمات تخصصی، از جمله مهارت‌های ضروری برای فعالیت مؤثر اعضای تیم‌های سحر در شرایط بحران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از تجربه‌های حاصل از حوادث و بحران‌های گذشته، تقویت هماهنگی میان تیم‌های امدادی و حمایتی و ارتقای توانمندی نیروهای داوطلب، زمینه‌ساز ارائه خدمات هدفمندتر به آسیب‌دیدگان و افزایش تاب‌آوری اجتماعی خواهد بود.