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تیمهای سحر جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی برای حضور مؤثر در شرایط بحرانی توانمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حمید محبوبی، مدیرعامل هلالاحمر استان، از برگزاری دوره آموزشی ارتقای مهارتهای راهبردی و تبیین درسآموختههای جنگ، ویژه فرماندهان و سرگروههای تیمهای تخصصی سحر خبر داد و اظهار کرد: توانمندسازی این تیمها، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات حمایتی و روانی به آسیبدیدگان حوادث و بحرانها، بهویژه کودکان و نوجوانان است.
وی با تأکید بر اهمیت آمادگی تیمهای سحر برای حضور در حوادث و شرایط بحرانی افزود: در مدیریت بحران، امدادرسانی و تأمین نیازهای اولیه بهتنهایی کافی نیست و حمایتهای روانی و اجتماعی از افراد آسیبدیده، بهویژه گروههای آسیبپذیر، باید بهعنوان بخش مهمی از فرآیند پاسخ به حوادث مورد توجه قرار گیرد.
محبوبی با اشاره به سرفصلهای این دوره آموزشی بیان کرد: سواد رسانهای، ایجاد فضای دوستدار کودک و نوجوان، کمکهای اولیه روانشناختی (PFA)، تریاژ روانشناختی و بررسی درسآموختههای جنگ و بحران از جمله محورهای آموزشی این دوره است که با هدف ارتقای دانش، مهارت و آمادگی فرماندهان و سرگروههای تیمهای تخصصی سحر دنبال میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی ادامه داد: شناسایی افراد و گروههای آسیبپذیر، نحوه صحیح مواجهه با آسیبدیدگان، رعایت حریم خصوصی و کرامت انسانی، مقابله با انتشار شایعات و تشخیص اطلاعات معتبر و همچنین شناسایی موارد نیازمند ارجاع به خدمات تخصصی، از جمله مهارتهای ضروری برای فعالیت مؤثر اعضای تیمهای سحر در شرایط بحران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بهرهگیری از تجربههای حاصل از حوادث و بحرانهای گذشته، تقویت هماهنگی میان تیمهای امدادی و حمایتی و ارتقای توانمندی نیروهای داوطلب، زمینهساز ارائه خدمات هدفمندتر به آسیبدیدگان و افزایش تابآوری اجتماعی خواهد بود.