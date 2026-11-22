رئیس کمیسیون تلفیق و دبیر شورای اسلامی شهر کرج با پذیرش کمبود ناوگان اتوبوسرانی اعلام کرد: با وجود اضافه شدن بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تعداد اتوبوس‌های فعال همچنان متناسب با نیاز شهروندان نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حاج‌قاسمی در برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با تشریح عملکرد شورای ششم شهر کرج، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را از محورهای اصلی فعالیت این دوره شورا برشمرد و گفت: مدیریت کلان‌شهری مانند کرج به برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط روز نیاز دارد.

وی با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی کرج اظهار داشت: نارضایتی شهروندان از خدمات اتوبوسرانی قابل پذیرش است؛ چراکه تعداد اتوبوس‌های موجود پاسخگوی نیاز شهر نیست و این کمبود در فاصله زمانی حرکت اتوبوس‌ها و ازدحام مسافران به‌خوبی نمایان است.

حاج‌قاسمی افزود: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های تولید و واردات، در شورای ششم تلاش شد منابع لازم برای خرید اتوبوس تأمین شود و تاکنون بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری اضافه شده است. همچنین ۱۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری ویژه خطوط بی‌آرتی قرار است هفته آینده وارد چرخه خدمت شود.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج، اجرای طرح بی‌آرتی و توسعه قطار شهری را از دیگر اقدامات حوزه حمل‌ونقل عمومی دانست و گفت: در این دوره، احداث ایستگاه شهید سلطانی، بخشی از عملیات ریل‌گذاری و اجرای تونل قطار شهری دنبال شد و بخش‌هایی از مسیر نیز به بهره‌برداری رسید.

وی درباره بزرگراه شمالی کرج نیز گفت: با وجود دیدگاه‌های متفاوت در ابتدای دوره ششم درباره ادامه این پروژه، پس از بررسی‌های راهبردی تصمیم بر تداوم اجرای آن گرفته شد.

حاج‌قاسمی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مدیریت شهری بر اساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تصریح کرد: تعداد اتوبوس‌های فعال، میزان توسعه حمل‌ونقل عمومی و پیشرفت پروژه‌های عمرانی باید مبنای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری قرار گیرد.

وی همچنین از برگزاری بیش از ۳۳۰ جلسه در کمیسیون تلفیق شورای شهر خبر داد و افزود: بررسی برنامه راهبردی، تدوین بودجه سالانه، متمم بودجه، تفریغ بودجه و گزارش‌های حسابرسی شهر از جمله محورهای فعالیت این کمیسیون بوده است.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج در ادامه، تکمیل سوله‌های چندمنظوره مدیریت بحران را از اقدامات عمرانی این دوره عنوان کرد و گفت: سه تا چهار سوله نیمه‌تمام در این دوره تکمیل و وارد چرخه خدمت شده‌اند و امسال نیز تکمیل دو سوله دیگر و آغاز عملیات اجرایی یک سوله جدید پیش‌بینی شده است.

وی رفع موانع تملک در اجرای طرح‌های عمرانی را از دیگر اقدامات مدیریت شهری دانست و به تعیین تکلیف ملکی در انتهای پونه پس از حدود ۲۰ تا ۳۰ سال اشاره کرد که زمینه تکمیل امتداد بلوار سرداران غربی را فراهم کرده است.

حاج‌قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، مدیریت پسماند را از حوزه‌های نیازمند بهبود دانست و گفت: با وجود اجرای طرح‌های مختلف در سایت حلقه‌دره، عملکرد این بخش هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بیان واقع‌بینانه عملکرد مدیریت شهری خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، کرج همچنان در حوزه زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری با نیازهای متعددی روبه‌روست و توسعه این بخش‌ها باید ادامه یابد.