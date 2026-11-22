حجت‌الاسلام مسلم هوشنگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، اظهار کرد: مراسم عزاداری شب رحلت حضرت ام‌البنین (س) با عنوان بانوی ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷:۲۰ امشب یکشنبه، اول آذر ۱۴۰۴ در رواق امام خمینی (ره) حرم امام رضا (ع) برگزار شد.

وی افزود: قرائت زیارت امین‌الله، سخنرانی، شعرخوانی و مرثیه سرایی از برنامه‌های مراسم شب رحلت حضرت ام‌البنین (س) در حرم رضوی بود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی گفت: مراسم عزاداری روز رحلت حضرت ام‌البنین (س) از ساعت ۹:۲۰ صبح فردا دوشنبه، دوم آذر در رواق امام خمینی (ره) حرم امام رضا (ع) برپا می‌شود. در این مراسم، ذاکران اهل بیت (ع) مرثیه‌سرایی می‌کنند. همچنین شعرخوانی آئینی و سخنرانی از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

هوشنگی ادامه داد: مراسم شام رحلت حضرت ام‌البنین (س) هم از ساعت ۱۷:۲۰ فردا دوشنبه در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی آغاز می‌شود که سخنرانی، قرائت زیارت امین‌الله، مرثیه‌سرایی و دکلمه خوانی از برنامه‌های این مراسم است. در ادامه این مراسم حدیث شریف کسا نیز خوانده می‌شود.