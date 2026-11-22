به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت در تالاب درگه‌سنگی خبر داد.

اکبر قائمی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان نقده در جریان گشت و کنترل تالاب درگه‌سنگی، یک نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در این مأموریت، یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، فرد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.