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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در تالاب درگهسنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان نقده از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت در تالاب درگهسنگی خبر داد.
اکبر قائمی گفت: مأموران یگان حفاظت محیطزیست شهرستان نقده در جریان گشت و کنترل تالاب درگهسنگی، یک نفر را به اتهام شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: در این مأموریت، یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد و پس از تشکیل پرونده، فرد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.