

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در یکشنبه ۱ آذر به این شرح است:

امشب در دویست و شصت و هفتمین شب از میدان‌داری سلام می‌کنیم به شما مردم؛ از مرد و زن و کودک گرفته تا غیورمردان نظامی‌مان که پنجه در پنجه و چشم در چشم دشمن در تنگه هرمز برای دفاع از میهن ایستاده‌اند؛ ایستادگی که دوست و دشمن را به تحسین واداشته و باعث تحقیر دشمن آمریکایی شدند، تا جایی که این روز‌ها عکس و فیلم سوختن نفتکش‌های متخلف و انهدام پهپاد‌های متجاوز؛ شده جزو پربازدیدترین‌های مجازی. به قول استاد دانشگاه قطری، ارتشی که آمده بود نظام ایران را عوض کند، الان تبدیل شده به نگهبان کشتی‌های قاچاق‌بر که خودش نوعی تحقیر است برای آمریکا، چون حتی در این کار هم شکست خورده، چنان که رسانه میدل‌ایست‌اسپکتیتور گزارش داده؛ مسیر دریایی در جنوب تنگه با حمایت آمریکا هم امنیت ندارد و نفتکش‌ها یکی پس از دیگری هدف قرار می‌گیرند.

نفتکش‌ها که می‌خواهند بی‌اجازه از تنگه هرمز عبور کنند، جای خود، حالا دیگر روزی نیست که پهپاد‌های به اصطلاح پیشرفته آمریکایی هم ساقط نشوند. تعداد پهپاد‌های گران‌قیمت ساقط شده آمریکایی این‌قدر زیاد شده که ویل شرایور؛ تحلیلگر آمریکایی گفته؛ ارتش آمریکا به طرز اسفباری برای جنگ‌های قرن بیست و یکمی آمادگی ندارد و از تجهیزات لازم برای چنین جنگ‌هایی برخوردار نیست. اما قضیه چیز دیگری است؛ آمریکا تجهیزات لازم را دارد، اما در مقابل اراده و قدرت ایران، کم آورده؛ بله، قدرتی که به قول رئیس مجلس، افزایش هر چه بیشتر آن، تنها راه پایان سایه جنگ و ایجاد بازدارندگی پایدار است تا دیگر جنگی مثل جنگ ۴۰ روزه را دشمن نتواند راه بیندازد که اگر محاسباتش از قدرت ایران، درست نباشد و باز هم دست از پا خطا کند، به قول جانشین رئیس بسیج مستضعفین با تحقق فرمان رهبر انقلاب در مورد قدرت آتش، دشمن این بار در فواصل دورتر از دوهزار کیلومتر هم امنیت نخواهد داشت.

این را وبسایت آمریکایی المانیتور هم اذعان کرده و گفته؛ جنگی که قرار بود برنامه موشکی ایران را مهار کند، حالا شده عاملی برای بیشتر شدن برد موشک‌های ایران؛ موشک‌هایی که در هم‌افزایی با پهپاد‌ها متجاوز‌های صهیونی- آمریکایی را در جنگ تحمیلی سوم چنان در لانه‌ها و پایگاه‌هایشان زده که صدایش بعد از ۹ ماه تازه دارد درمی‌آید؛ این را رئیس هلال احمر ما از یکی از هم‌ردیف‌هایش در کشور‌های عربی منطقه نقل می‌کند که در جنگ اخیر حداقل جنازه ۲۰۰ نظامی آمریکایی را فقط در اردن پس از حملات موشکی ایران جمع‌آوری کردند. درست است که پهپاد‌ها و موشک‌های ایرانی از اهرم‌های قدرت نظامی‌دفاعی ایران هستند، اما قدرت اصلی ایران در اراده مردمش است؛ مردمی که با روحیه بسیجی‌شان؛ پرنشاط ۲۶۷ شب است در میدان هستند و تا دشمن را از میدان به در نکنند، کوتاه نمی‌آیند و شدند یک عامل بازدارنده راهبردی؛ انصافاً حق چنین مردم بی‌نظیری است که مسئولان در خدمت به آنها صدشان را بگذارند و تصویری روشن از اقتدار برخاسته از این ملت جان‌فدا را به دنیا مخابره کنند و به فرموده امام شهیدمان، به دشمن پیام قدرت بدهند.

نویسنده: طیبه‌سادات حسینی