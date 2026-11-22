به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند در بیان جزئیات این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلت سنگین در شهرستان هندیجان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی امامزاده عبدالله شهرستان هندیجان پس از بررسی‌های به‌ عمل‌آمده و هماهنگی قضائی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز BMW را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیف‌شده را بالغ بر ۲۰میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اظهار داشت: با تشکیل پرونده قضایی، موتورسیکلت توقیفی نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ دریکوند در خاتمه از مردم خواست به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کنند و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.