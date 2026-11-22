اوقات شرعی ۲ آذرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، ۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۳ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۴ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۱ دقیقه

ذکر روز دوشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا قاضی الحاجات

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: اَلغُلامُ... یَتَعَلَّمُ الحَلالَ و َالحَرامَ سَبعَ سِنینَ.

فرزند... را در ۷ سال سوم (از ۱۴ سالگى به بعد) حلال و حرام یاد دهید. (کافى (ط-الاسلامیه) ج ۶، ص ۴۷، ح ۳)

احکام شرعی:

انتخاب مرجع تقلید با معرفى یک نفر عادل

سوال) بنده سال‌ها پیش از طریق سؤال از یک فرد عادل مرجع تقلیدى را انتخاب کردم ولى با توجه به اینکه باید از دو نفر مجتهدشناس مى‌پرسیدم، وظیفه‌ام در این وضعیت چیست و حکم اعمال انجام گرفته چیست؟

جواب) اگر از مجتهدى تقلید کرده‌اید که دو نفر مجتهدشناس نیز همان را معرفى مى‌کنند و یا فتواى او موافق با فتواى مجتهدى است که دو نفر مجتهدشناس معرفى کرده‌اند، صحیح است و اگر فتواى او مخالف فتواى مجتهدى است که وظیفه فعلى شما تقلید از اوست، باید قضا شود. (استفتائات مقام معظم رهبری)