مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از آسفالت بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راهگذر‌های شریانی استان با اعتبار بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: ۴۰۹.۶ کیلومتر از محورهای کریدوری شریانی استان در قالب ۲۶ پروژه و با مشارکت ۲۶ پیمانکار در دست اجراست و برای تکمیل این طرح‌ها ۲۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

ارسلان شکری با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های محورهای کریدوری شریانی استان در از ابتدای سالجاری تاکنون اظهار کرد: در محور مرند – سه‌راهی ایواغلی – بازرگان، ۴۹.۳ کیلومتر پروژه با مشارکت پنج پیمانکار در دست اجراست و تاکنون ۱۰ کیلومتر از این محور اجرا و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شکری ادامه داد: در محور بوکان – میاندوآب – مهاباد – ارومیه – سلماس – خوی – ایواغلی نیز ۳۶۰.۳ کیلومتر پروژه با مشارکت ۲۱ پیمانکار در دست اجراست و تاکنون ۷۰ کیلومتر از این مسیر اجرا و ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در مجموع، پروژه‌های کریدوری شریانی استان به مساحت ۵۳۶ کیلومتر بوده که از این میزان ۴۰۹.۶ کیلومتر در دست اجرا و ۱۳۱ کیلومتر نیز عملیاتی شده است.

وی تأکید کرد: تکمیل کریدورهای شریانی از اولویت‌های مهم توسعه شبکه راه‌های استان است و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای کیفیت و ایمنی راه‌ها، افزایش ظرفیت تردد و تقویت پیوستگی شبکه حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی با جدیت دنبال می‌شود.