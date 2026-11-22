رئیس بیمارستان گلستان اهواز گفت: دومین دستگاه MRI این بیمارستان در آذرماه امسال باهدف ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تصویربرداری پیشرفته نصب و راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دکتر آرمین جهانگیری بابادی با بیان اینکه دومین دستگاه MRI بیمارستان گلستان اهواز در آذرماه امسال پس از ۱۴ سال انتظار، راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: راه‌اندازی این دستگاه نقش مهمی در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات تصویربرداری پیشرفته خواهد داشت.

وی با اشاره به مشخصات فنی و زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده برای این طرح افزود: سایت جدید MRI بیمارستان گلستان در زیربنایی به مساحت ۷۰ مترمربع احداث شده و حدود ۲۰ مترمربع نیز به فضای بیرونی و محوطه‌سازی آن اختصاص یافته است.

دکتر جهانگیری بابادی تصریح کرد: دستگاه MRI خریداری‌شده از نوع ۱.۵ تسلا زیمنس است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از نصب آن طی ماه آینده، در دی‌ماه نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس بیمارستان گلستان اهواز با اشاره به اعتبار حدود ۲۰ میلیارد تومانی پروژه احداث و آماده‌سازی سایت جدید، بیان داشت: ارزش تقریبی دستگاه MRI نیز حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و در راستای توسعه زیرساخت‌های تشخیصی بیمارستان بسیار موثر است.

دکتر جهانگیری بابادی با بیان اینکه تأمین و نصب دومین دستگاه MRI بیمارستان گلستان پس از بیش از ۱۴ سال انتظار محقق شده است، تأکید کرد: راه‌اندازی این دستگاه تأثیر قابل توجهی در روند تشخیص و درمان بیماران خواهد داشت و با افزایش ظرفیت خدمات تصویربرداری، امکان ارائه خدمات بهتر و تسهیل فرآیند تشخیص بیماری‌ها فراهم می‌شود.