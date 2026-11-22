به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، تجمعات شبانه در خیابان‌های مهاباد با حضور پرشور مردم امشب هم ادامه یافت. گزارش‌ها از محل تجمع حاکی از آن است که شرکت‌کنندگان مصمم‌تر از همیشه، از عزم خستگی‌ناپذیر خود برای پایداری در مسیر اهدافشان سخن می‌گویند.

آن‌ها با حضور خود در صحنه، بار دیگر با مادران و پدرانی که با ایمان و فداکاری، سرمایه‌های وجود خویش را در راه اعتلای دین و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند، تجدید بیعت کردند.

جان فدایانی که با شعارهر ایرانی، یک بسیجی به میدان آمده بودند تا بگویند برای اقتدار ایران و حفاظت از انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده‌اند.