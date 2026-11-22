مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان از ثبت ۸۸ مورد حادثه و ارائه خدمات امدادی به ۲ هزار و ۹۳۹ نفر در بازه زمانی اول تا ۳٠ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عبودی مزرعی گفت: بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان، در آبان‌ماه سال جاری، ۸۸ مورد حادثه در بخش‌های مختلف سطح استان به ثبت رسیده است و تیم‌های عملیاتی این جمعیت در پاسخ به این حوادث، خدمات امدادی لازم را ارائه کرده‌اند.

وی در ادامه اظهار کرد: از این تعداد حوادث، ٣٣ مورد به حوادث ترافیکی اختصاص یافته که بیشترین سهم از حوادث ثبت شده را داراست، همچنین ٢١مورد حوادث در حوزه فوریت‌های پزشکی، ١٦ مورد حوادث جوی، ٥مورد حادثه کوهستان، ٢مورد حمله حیوانات، یک مورد ریزش سنگ و ١٠ مورد نیز در بخش سایر حوادث به ثبت رسیده است.

عبودی مزرعی بیان داشت: در بخش حوادث جوی، وقوع ۱۶ حادثه موجب آسیب‌دیدگی ۶۶۳ خانوار و در مجموع ۲ هزار و ۶۹۹ نفر شده است که بیانگر حجم قابل توجه نیاز به خدمات امداد و نجات در این بخش است.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان ادامه داد: همچنین در مجموع این حوادث، ٢ هزار و ٩٣٩ نفر آسیب‌دیده به ثبت رسیده است که از مجموع آنها ١٤١ نفر مصدوم شده‌اند و ۶۲ نفر از این مصدومان توسط نجاتگران هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی اضافه کرد: ۹۸ دستگاه آمبولانس، ۴ دستگاه خودروی نجات و ۷۲ دستگاه خودروی پشتیبانی در این عملیات‌ها بکارگیری شده و همچنین ۷۲۶ نیروی امدادی در اجرای مأموریت‌ها مشارکت داشته‌اند.

عبودی مزرعی در پایان با تحلیل این آمار، افزود: این اطلاعات بیانگر گستردگی ماموریت‌های امدادی در سطح استان خوزستان و نقش تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در پاسخگویی به حوادث مختلف، از سوانح جاده‌ای و حوادث جوی گرفته تا حوادث کوهستان و سایر سوانح است.