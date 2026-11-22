به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یادواره شهدای آجرلودر مسجد جامع شهر کشاورز برگزار شد.

سردار وحیدی مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی در این مراسم گفت: شهدا وارثان مکتب حضرت سیدالشهدا (ع) در دفاع از خاک پاک میهن عزیزمان جانفشانی کردند وهمه ما امروز مدیون خون پاک شهدا هستیم.

او سپس گفت: در بخش کشاورز نیز شهدای زیادی در راه دفاع از این آب و خاک و در راه حفظ امنیت امروز ما جان شیرین خود را فدا کردند که مردم قدردان مجاهدت ایثار و از جان گذشتگی خانواده معظم شهدا هستند.

سردار وحیدی سپس افزود: وحدت، همدلی و امنیتی که امروز در کشور ایران اسلامی وجود دارد از رشادت و جانفشانی‌های این شهیدان است.

وی با اشاره به بیان قرآن که فرموده است کسانی که می‌پندارید آنان که در راه خدا کشته شده‌اند، مردگان هستند، پندارتان غلط است و شهدا همیشه زنده‌اند. اظهار کرد: شهیدانی که در راه خداوند سبحان گام نهادند، خداوند آنها را انتخاب کرد و عاشق آنها شد و در اصل شهدا معشوق خدا بودند.