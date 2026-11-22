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همزمان با هفته بسیج یادواره شهدای آجرلو در مسجد جامع شهر کشاورز شاهیندژ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، یادواره شهدای آجرلودر مسجد جامع شهر کشاورز برگزار شد.
سردار وحیدی مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی در این مراسم گفت: شهدا وارثان مکتب حضرت سیدالشهدا (ع) در دفاع از خاک پاک میهن عزیزمان جانفشانی کردند وهمه ما امروز مدیون خون پاک شهدا هستیم.
او سپس گفت: در بخش کشاورز نیز شهدای زیادی در راه دفاع از این آب و خاک و در راه حفظ امنیت امروز ما جان شیرین خود را فدا کردند که مردم قدردان مجاهدت ایثار و از جان گذشتگی خانواده معظم شهدا هستند.
سردار وحیدی سپس افزود: وحدت، همدلی و امنیتی که امروز در کشور ایران اسلامی وجود دارد از رشادت و جانفشانیهای این شهیدان است.
وی با اشاره به بیان قرآن که فرموده است کسانی که میپندارید آنان که در راه خدا کشته شدهاند، مردگان هستند، پندارتان غلط است و شهدا همیشه زندهاند. اظهار کرد: شهیدانی که در راه خداوند سبحان گام نهادند، خداوند آنها را انتخاب کرد و عاشق آنها شد و در اصل شهدا معشوق خدا بودند.