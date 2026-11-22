رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان باوی استان خوزستان گفت: اولین جشنواره اقوام ایران باحضور گروه‌های موسیقی و فرهنگی آیینی، هنرمندان صنایع‌دستی و عرضه سوغات و محصولات سنتی اقوام مختلف کشور در شهر ملاثانی برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالرضا حمیدی اظهار کرد: اولین جشنواره اقوام ایران در مُلاثانی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آیینی و هنری اقوام ایرانی، ایجاد فضایی برای آشنایی با تنوع فرهنگی کشور و حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و تولیدات بومی برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد با همراهی نمایشگاه صنایع‌دستی، سوغات و هدایا، فرصتی برای عرضه محصولات هنرمندان و آشنایی بازدیدکنندگان با هنرهای سنتی، دست‌ساخته‌ها و داشته‌های فرهنگی مناطق مختلف ایران فراهم می‌کند.

حمیدی با اشاره به حضور گروه‌های موسیقی و فرهنگی آیینی در جشنواره بیان کرد: گروه‌های فرهنگی آیینی میسان و آسماری، در کنار گروه‌های موسیقی کردی، بوشهری و گیلانی، بخشی از برنامه‌های فرهنگی و هنری این جشنواره را اجرا می‌کنند تا بازدیدکنندگان با جلوه‌های متنوع موسیقی، آیین‌ها و فرهنگ اقوام ایرانی آشنا شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باوی ادامه داد: حضور اقوام مختلف در این جشنواره، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران، تقویت پیوندهای اجتماعی و معرفی میراث ناملموس و هنرهای بومی در فضایی پویا و مردمی است.

وی افزود: جشنواره اقوام ایران بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی، پاسداشت تنوع فرهنگی و معرفی داشته‌های ارزشمند اقوام ایرانی است و امیدواریم با استقبال مردم و گردشگران، به رویدادی خاطره‌انگیز و مؤثر در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری ایران و به ویژه شهر ملاثانی تبدیل شود.

حمیدی از علاقه‌مندان، خانواده‌ها و گردشگران دعوت کرد از این رویداد بازدید کنند و گفت: جشنواره اقوام ایران از اول تا ۱۰ آذرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳، در پارک ورودی شهر ملاثانی میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.