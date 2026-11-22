فرماندار میاندوآب برلزوم تسریع در رفع موانع و بازگشت مجدد ۱۷ واحد راکد به چرخه تولید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول ملکی در جلسه رفع موانع تولید، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و صیانت از اشتغال گفت: رسیدگی فوری دستگاه‌های اجرایی به مشکلات واحدهای اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی برای هموار سازی فعالیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد .

فرماندار میاندوآب تصریح کرد: در میاندوآب ۲۷ واحد غیر فعال و راکد داشتیم که با حمایت از فعالین اقتصادی در سال جاری ۱۰ واحد به مدار چرخه تولید برگشتند.

رسول ملکی با اشاره به تأکیدات استاندار آذربایجان غربی در زمینه حمایت از تولید، از دستگاه‌های مرتبط از جمله شرکت توزیع نیروی برق، جهاد کشاورزی و شرکت گاز خواست با قید فوریت مشکلات مطرح‌شده را بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت ارائه گزارش اقدامات و نتایج پیگیری‌ها به فرمانداری تأکید کرد و افزود: حمایت از تولید، حفظ اشتغال موجود و فراهم‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و تحقق این اهداف نیازمند تعامل و همکاری مؤثر همه دستگاه‌های اجرایی است.