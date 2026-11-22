آئین تجلیل از بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز و فرهنگی برگزیده مسابقات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش ناحیه ۴ قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین تجلیل از بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز و فرهنگی برگزیده مسابقات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش ناحیه ۴ قم، در مجتمع تربیتی آموزشی شهید مهدی هندویان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این آیین با تأکید بر توسعه فعالیت‌های قرآنی و تربیتی در مدارس گفت: انس با قرآن و اهل بیت (ع) از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است و زمینه‌ساز دوری دانش‌آموزان از آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

محمدجواد محمدی‌سعید با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار دانش‌آموز در رشته حفظ قرآن کریم مشارکت دارند، گفت: از این تعداد، حدود دو هزار دانش‌آموز به مرحله نهایی مسابقات راه یافته‌اند.

وی توسعه کمی و ارتقای کیفیت برنامه‌های قرآنی و تربیتی را از رویکرد‌های آموزش و پرورش استان دانست و افزود: کسب رتبه‌های کشوری در رشته‌هایی که پیش از این سابقه نداشته‌اند، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند تربیتی و قرآنی دانش‌آموزان قم است.

آیین تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش ناحیه ۴ قم با حضور دانش‌آموزان دختر و فرهنگیان خواهر در نوبت صبح و دانش‌آموزان پسر و فرهنگیان برادر در نوبت بعدازظهر برگزار شد.