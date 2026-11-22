امام جمعه کیش گفت: ایمان، اخلاص، تواضع، مقاومت و پایبندی به آرمان‌های شهدا از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگ بسیجی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در مراسم شبی با شهدا و گرامیداشت وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) گفت: بسیجیان با تأسی از شهدا، همواره در مسیر دفاع از دین، نظام، کشور و خدمت به مردم ایستاده‌اند.

او با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور افزود: ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر نیز با روحیه‌ای بسیجی و با ایمان به نصرت الهی، در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

امام جمعه کیش، وحدت، همدلی، مهربانی با مؤمنان و ایستادگی در برابر دشمنان را از دیگر ویژگی‌های فرهنگ بسیجی برشمرد و گفت: دشمنان در محاسبه های خود، روحیه ایمانی و مقاومت ملت ایران را نادیده گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به حضور ششمین شهید گمنام در کیش، از همه مجموعه‌ها و افرادی که در استقبال و تدفین شهید گمنام در مسجد خاتم‌الانبیاء مشارکت داشتند، قدردانی کرد.