جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان خوی با حضور در تعدادی از واحد‌های صنعتی و تولیدی به مسائل و مشکلات کارفرمایان و کارگران رسیدگی کردند.

رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی خوی

رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی خوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علی علایی فرماندار شهرستان خوی در بازدید میدانی از تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان صورت گرفت، بر ضرورت شناسایی و حل مشکلات زیرساختی تولیدکنندگان تأکید کرد.

فرماندار خوی در این بازدید با تأکید بر سیاست‌های حمایت از رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی بیان کرد: که هدف از این حضور میدانی، بررسی دقیق و بی‌واسطه چالش‌های پیش روی صاحبان صنایع است تا با هم‌افزایی مدیران شهری، راهکارهای عملیاتی برای جهش تولید اتخاذ شود.

علایی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی در مسیر فعالیت خود با موانعی در بخش‌های اداری و مالیاتی مواجه هستند افزود: از مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر تسهیل‌گرانه و در چارچوب قانون، از توقف چرخ تولید جلوگیری کنند.

در این بازدید مدیران دستگاه‌های اجرایی ضمن گفتگو با کارفرمایان و کارگران، مشکلات مطرح شده در زمینه‌های مختلف واحدها را بررسی کردند.

فرماندار خوی در پایان تصریح کرد که پیگیری مصوبات این بازدید تا حصول نتیجه نهایی به طور مستمر توسط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان دنبال خواهد شد.