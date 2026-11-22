امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: بسیجی باید خود را جدای از مردم نداند و همانند مردم با آنان رفتار کند؛ الگویی که در آیه «رحماء بینهم» نیز به آن اشاره شد.

بسیج، لشکر مخلص خدا و نماد خدمت بی‌منت به مردم

بسیج، لشکر مخلص خدا و نماد خدمت بی‌منت به مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس، در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسبج و جمعی از بسیجیان کیش، جایگاه بسیج را به‌ عنوان نهادی مردمی، انقلابی و خدمتگزار برشمرد و بر ویژگی‌های اخلاقی و اعتقادی بسیجیان تأکید کرد.

او افزود: حضرت امام خمینی (ره)، پنجم آذر سال ۱۳۵۸ فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و از همان آغاز با عنوان «لشکر مخلص خدا» از بسیج یاد کردند؛ عنوانی که نشان‌دهنده جایگاه والای این نهاد در نگاه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است.

شیخ یعقوب شمس، با اشاره به خاطرات دوران انقلاب اسلامی، عشق به خدا، تواضع، زهد و پارسایی، حق‌پذیری، اخلاص، اطاعت از خدا و توکل را از ویژگی‌های اصلی یک بسیجی برشمرد.

او بسیجی مدنظر حضرت امام خمینی (ره) را عاشق دین، مهربان با مردم، دارای عزت نفس و به‌دور از غرور برشمرد و افزود: غرور، با روحیه بسیجی ناسازگار است و بسیجی باید در ارتباط با مردم، جاذبه و محبوبیت داشته باشد.

امام جمعه اهل سنت کیش، خاطرنشان کرد: بسیجی باید خود را جدای از مردم نداند و همانند مردم با آنان رفتار کند؛ الگویی که در آیه «رحماء بینهم» نیز به آن اشاره شد.

شیخ یعقوب شمس، خدمت‌رسانی به مردم، به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده را بخش جدایی‌ناپذیر هویت بسیج برشمرد و گفت: بسیجیان در بحران‌ها و حوادث مختلف، از جمله زلزله، سیل و دوره کرونا، حضوری اثرگذار و از خودگذشته داشته‌اند.

امام جمعه اهل سنت کیش، از تلاش‌ها و زحمات بسیجیان کشیخ در راه خدمت به مردم، کشور و کیش قدردانی کرد و تأکید کرد: حضور در جمع بسیجیان و همراهی با آنان عبادت است و امیدوارم هفته بسیج، فرصتی برای تداوم خدمت به مردم عزیز کشور و کیش باشد.