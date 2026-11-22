همزمان با هفته بسیج، طرح «میدان همدلی، خیابان خدمت» با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی و گسترش خدمات حمایتی با حضور سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در قم اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته بسیج، طرح «میدان همدلی، خیابان خدمت» با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی و گسترش خدمات حمایتی با حضور سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در جوار امامزاده موسی مبرقع (ع) اجرا شد.

در قالب اجرای این طرح، زمینه مشارکت خیران و مردم برای تأمین هزار سری جهیزیه فراهم شده و غرفه‌های عرضه نوشت افزار، خدمات پزشکی پزشکان جهادی، بازارچه‌های اقتصاد مقاومتی و توزیع مستقیم کالا نیز برپا شده است.

سردار محمد زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه این طرح تا پایان هفته بسیج ادامه دارد گفت: این طرح با محوریت هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های جهادی و خیران، عرصه‌ای برای خدمت‌رسانی و حمایت از خانواده‌ها فراهم کرده است.