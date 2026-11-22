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طرح بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی با محوریت توانمندسازی بانوان و آموزش مدیریت بحران و تقویت آرامش روانی کودکان در محلات آذربایجانغربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجانغربی گفت: طرح «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» با محوریت توانمندسازی بانوان، آموزش مهارتهای مدیریت بحران و تقویت آرامش روانی کودکان، با هدف افزایش آمادگی خانوادهها و شکلگیری شبکهای منسجم از نیروهای داوطلب و آموزشدیده در محلات اجرا میشود.
رقیه موسویان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجانغربی، با اشاره به اجرای طرح «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای تابآوری اجتماعی، افزایش آمادگی خانوادهها در شرایط اضطراری و توانمندسازی بانوان برای ایفای نقش مؤثر در مدیریت بحران در محلات اجرا میشود.
وی افزود: در قالب این طرح، آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی بانوان در دستور کار قرار گرفته و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیت زنان، سطح آمادگی خانوادهها برای مواجهه با شرایط بحرانی افزایش یابد.
موسویان با اشاره به پیشبینی غرفه تربیتی و آرامش روانی کودکان در این طرح گفت: در این بخش، شیوههای حفظ سلامت روان کودکان در شرایط بحران، بازیهای خلاقانه، راهکارهای مدیریت اوقات فراغت و روشهای کاهش اضطراب و تنش روانی به خانوادهها آموزش داده میشود.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجانغربی ادامه داد: بانوان علاقهمند و داوطلبانی که در جریان اجرای طرح شناسایی میشوند، میتوانند با حضور در دورههای تخصصیتر در سطح پایگاههای بسیج، مهارتهای خود را در عرصههای چهارگانه توسعه داده و برای ایفای نقش مؤثرتر در مدیریت شرایط اضطراری آماده شوند.
وی تصریح کرد: هدف از این روند، صرفاً ارائه آموزشهای مقطعی نیست، بلکه به دنبال شناسایی، سازماندهی و توانمندسازی ظرفیتهای مردمی و ایجاد شبکهای منسجم، پایدار و آموزشدیده از بانوان داوطلب در سطح محلات هستیم.
موسویان با تأکید بر جایگاه زنان در مدیریت خانواده و هدایت ظرفیتهای اجتماعی افزود: بانوان به دلیل نقش محوری در خانواده، میتوانند در حفظ آرامش روانی اعضای خانواده، مدیریت شرایط اضطراری و انتقال مهارتهای آمادگی در برابر بحران نقش مهمی ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» تلاشی برای تبدیل توانمندی زنان به سرمایهای اجتماعی است تا با افزایش آگاهی، مهارت و مشارکت مردمی، خانوادهها و محلات در مواجهه با بحرانها از آمادگی و تابآوری بیشتری برخوردار شوند.