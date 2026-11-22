طرح بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی با محوریت توانمندسازی بانوان و آموزش مدیریت بحران و تقویت آرامش روانی کودکان در محلات آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود.

طرح بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی در محلات آذربایجان غربی اجرا می شود

طرح بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی در محلات آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت: طرح «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» با محوریت توانمندسازی بانوان، آموزش مهارت‌های مدیریت بحران و تقویت آرامش روانی کودکان، با هدف افزایش آمادگی خانواده‌ها و شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم از نیروهای داوطلب و آموزش‌دیده در محلات اجرا می‌شود.

رقیه موسویان، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، با اشاره به اجرای طرح «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای تاب‌آوری اجتماعی، افزایش آمادگی خانواده‌ها در شرایط اضطراری و توانمندسازی بانوان برای ایفای نقش مؤثر در مدیریت بحران در محلات اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب این طرح، آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی بانوان در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت زنان، سطح آمادگی خانواده‌ها برای مواجهه با شرایط بحرانی افزایش یابد.

موسویان با اشاره به پیش‌بینی غرفه تربیتی و آرامش روانی کودکان در این طرح گفت: در این بخش، شیوه‌های حفظ سلامت روان کودکان در شرایط بحران، بازی‌های خلاقانه، راهکارهای مدیریت اوقات فراغت و روش‌های کاهش اضطراب و تنش روانی به خانواده‌ها آموزش داده می‌شود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی ادامه داد: بانوان علاقه‌مند و داوطلبانی که در جریان اجرای طرح شناسایی می‌شوند، می‌توانند با حضور در دوره‌های تخصصی‌تر در سطح پایگاه‌های بسیج، مهارت‌های خود را در عرصه‌های چهارگانه توسعه داده و برای ایفای نقش مؤثرتر در مدیریت شرایط اضطراری آماده شوند.

وی تصریح کرد: هدف از این روند، صرفاً ارائه آموزش‌های مقطعی نیست، بلکه به دنبال شناسایی، سازماندهی و توانمندسازی ظرفیت‌های مردمی و ایجاد شبکه‌ای منسجم، پایدار و آموزش‌دیده از بانوان داوطلب در سطح محلات هستیم.

موسویان با تأکید بر جایگاه زنان در مدیریت خانواده و هدایت ظرفیت‌های اجتماعی افزود: بانوان به دلیل نقش محوری در خانواده، می‌توانند در حفظ آرامش روانی اعضای خانواده، مدیریت شرایط اضطراری و انتقال مهارت‌های آمادگی در برابر بحران نقش مهمی ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح «بانوی مقاوم، خانواده مقاوم، ایران قوی» تلاشی برای تبدیل توانمندی زنان به سرمایه‌ای اجتماعی است تا با افزایش آگاهی، مهارت و مشارکت مردمی، خانواده‌ها و محلات در مواجهه با بحران‌ها از آمادگی و تاب‌آوری بیشتری برخوردار شوند.