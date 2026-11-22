به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، این سریال ۳۰ قسمتی به سفارش سیمای استان‌ها و با تولید صداوسیمای مرکز یزد ساخته شده است و شب‌های فرد (یکشنبه‌ها، سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها) ساعت ۲۲:۱۵ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این مجموعه خانوادگی و طنز آمده است: نوید برای نجات خانواده و رسیدن به عشق خود باید کارخانه‌ای قدیمی را دوباره راه‌اندازی کند؛ تصمیمی که آغازگر ماجرا‌هایی تازه می‌شود.

علیرضا استادی، فرخ نعمتی، علیرضا خمسه، ارشیا توکلی، پیام احمدی‌نیا، سیما تیرانداز، شمسی فضل‌الهی، نگین معتضدی، محمدرضا رهبری، نگار بابایی، سجاد اسماعیلی، مرتضی زارع، واراند پطروسیان، فاطمه بابایی، محمدرضا بحری و آرمیتا مرادی از بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

فریدون شیردل (مدیر فیلمبرداری)، امیر ادیب‌پرور (تدوینگر)، قاسم مربی (طراح صحنه)، مهدی بوستان‌پرور (سرپرست گروه کارگردانی)، میلاد لک (مدیر تولید)، بهنام ابطحی (آهنگساز)، محسن بابایی (طراح گریم)، شهرزاد ابوحمزه (طراح لباس)، روزبه شمشیری (جلوه‌های ویژه بصری)، حسین تقوی (صدابردار)، سعید بابایی (صداگذار) و محمد اصفهانی (عکاس) از دیگر عوامل این مجموعه هستند.