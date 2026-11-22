برنامه‌های ورزشی هفته بسیج در ناحیه امام هادی (ع) با محوریت شناسایی استعدادهای نوجوانان و بانوان، در رشته‌های مختلف ورزشی و با مشارکت مدارس، مساجد، پایگاه‌های بسیج و مجموعه‌های ورزشی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، ناصری، مسئول حوزه ورزش بانوان بسیج ناحیه امام هادی (ع) کرج در برنامه امروز البرز صدا و سیمای استان با اعلام این خبر گفت: برگزاری رقابت‌های ورزشی در رشته‌های تیراندازی، تکواندو، کاراته و بازی‌های بومی و محلی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بسیج است که با حضور دانش‌آموزان و بانوان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی ظرفیت‌های ورزشی نسل نوجوان افزود: این مسابقات فرصتی برای ارزیابی توانایی‌ها و شناسایی علاقه‌مندان به رشته‌های مختلف انفرادی و گروهی است و پس از برگزاری رقابت‌ها، استعدادهای برتر برای ادامه فعالیت ورزشی شناسایی می‌شوند.

مسئول حوزه ورزش بانوان بسیج ناحیه امام هادی (ع) ادامه داد: با شناسایی افراد مستعد، زمینه تشکیل تیم‌های ورزشی و حمایت از ورزشکاران فراهم می‌شود تا بتوانند با حضور در رقابت‌های ناحیه‌ای و استانی، مسیر پیشرفت خود را برای رسیدن به مسابقات کشوری و بین‌المللی دنبال کنند.

ناصری همچنین از تداوم فعالیت‌های ورزشی در طول سال خبر داد و اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی در مساجد، سالن‌های ورزشی و بوستان‌ها، تشکیل کلاس‌های آموزشی متناسب با امکانات پایگاه‌های بسیج و اجرای برنامه‌های پیاده‌روی و کوهپیمایی همگانی به‌صورت ماهانه، از دیگر فعالیت‌های این حوزه است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های ورزشی بسیج گروه‌های سنی مختلف از نونهالان تا بزرگسالان و پیشکسوتان را پوشش می‌دهد، گفت: تمرکز ویژه این فعالیت‌ها بر جذب و توانمندسازی نوجوانان و جوانان است.

ناصری رشته‌هایی مانند ورزش‌های رزمی، تیراندازی، دارت‌بال و شنا را از جمله رشته‌های مورد استقبال نوجوانان برشمرد و افزود: در سطح ناحیه، مسابقات متعددی در این رشته‌ها برگزار و تیم‌هایی تشکیل شده‌اند که برای حضور در رقابت‌های استانی آمادگی دارند.

وی در پایان با اشاره به استقبال نوجوانان از برخی فعالیت‌های ورزشی و مهارتی گفت: مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های مرتبط با پویش جان‌فدا و فعالیت‌های داوطلبانه، ظرفیت مناسبی برای توسعه برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نوجوانان ایجاد کرده است.