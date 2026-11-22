به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: پالایشگاه نفتی رابغ عربستان سعودی در ساحل دریای سرخ را هدف قرار دادیم و اصابت مستقیم بود. همچنین راداری را در منطقه الدواسر در جنوب ریاض را نیز طی دو مرحله هدف قرار دادیم و این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید.

۸۱ حمله هوایی و موشکی سعودی‌ها علیه یمن در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: جنگنده‌های سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، با ۸۱ حمله هوایی و موشکی، مناطق و تأسیسات غیرنظامی را در صنعا پایتخت و استان‌های الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، البیضاء و الحدیده هدف قرار دادند. این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» به پرواز درآمده از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف و همچنین حملات موشکی از نجران انجام شد و به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شد.

یحیی سریع افزود: به این ترتیب، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید حملات علیه یمن به ۵۵۸۱ مورد رسیده است.