

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در پیامی با تبریک قهرمانی ارزشمند تیم ملی پاراتکواندو بانوان کشورمان در رقابت‌های جهانی کره جنوبی تصریح کرد: این افتخارآفرینی بار دیگر نشان داد که با تکیه بر خودباوری و ایمان به توانمندی‌ها، هیچ محدودیتی نمی‌تواند مانع شکوفایی استعداد‌ها و دستیابی به قله‌های موفقیت شود. به وجود همه اعضای پرتلاش این تیم افتخار می‌کنیم و سربلندی و موفقیت‌های روزافزون آنان را آرزومندم.