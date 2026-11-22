معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام از فروش ۳۰ میلیارد تومان محصول در نخستین نمایشگاه روستاآباد خبر داد و بر تأمین کالا‌های اساسی و تشدید نظارت بر قیمت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عباس میرزاد» در نشست ستاد تنظیم بازار استان ایلام با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در برپایی نمایشگاه روستاآباد گفت: با وجود فضای متأثر از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران، استقبال مردم از نمایشگاه مناسب بود و ۳۰ میلیارد تومان انواع محصول به فروش رسید.

وی اطلاع‌رسانی محدود را از نقاط ضعف نمایشگاه دانست و افزود: باید با بررسی نقاط قوت و کاستی‌ها، برای برگزاری بهتر نمایشگاه‌های آینده، از جمله نمایشگاه دهه فجر، برنامه‌ریزی شود.

میرزاد وضعیت ذخایر کالا‌های اساسی استان را مطلوب ارزیابی کرد و بر ذخیره‌سازی به‌موقع گوشت قرمز و مرغ برای تأمین نیاز مردم و جلوگیری از گرانی تأکید کرد.

وی همچنین جلوگیری از خروج بدون ضابطه گندم به استان‌های همسایه را ضروری دانست و گفت: هرگونه جابه‌جایی ذخایر گندم باید با تصویب شورای تأمین انجام شود.

معاون استاندار ایلام با تأکید بر نظارت جدی بر قیمت مرغ، تخم‌مرغ و روغن، خواستار برخورد با سودجویی و گران‌فروشی شد.

میرزاد درباره تأمین آرد نانوایی‌های سنتی و ساجی نیز گفت: ایلام از نخستین استان‌هایی بود که مجوز‌های قانونی این کار را دریافت کرد و تأمین آرد تولیدکنندگان نان ساجی، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، در دستور کار قرار دارد.

نخستین نمایشگاه روستاآباد ایلام با حضور ۱۵۰ تولیدکننده در بخش‌های کشاورزی، صنایع‌دستی و پوشاک در بوستان جنگلی چغاسبز برگزار شد. محصولات این نمایشگاه با تخفیف نزدیک به ۲۰ درصد عرضه شدند.