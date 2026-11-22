مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه الغدیر استان یزد، از آغاز مرحله جدید طرح محله‌محوری با هدف تقویت مشارکت مردمی، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل محلات و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ سلمانی، با اشاره به اجرای مرحله جدید طرح محله‌محوری گفت: این طرح با هدف تقویت نقش‌آفرینی مردم در اداره امور محلات و توسعه خدمات اجتماعی، با محوریت مساجد و مشارکت مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله جدید این طرح همزمان با سراسر کشور آغاز می‌شود، افزود: در این مرحله، مدیران محلات، امامان جماعت، فرماندهان پایگاه‌های بسیج و مسئولان قرارگاه‌های مسجد در اجرای برنامه مشارکت خواهند داشت.

سرهنگ سلمانی با اشاره به آغاز این حرکت از سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: طرح محله‌محوری در مرحله نخست با اقدامات اولیه آغاز شد و اکنون پس از برگزاری جلسات و هماهنگی‌های متعدد با مجموعه دولت و نهاد‌های مرتبط، مرحله دوم آن با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین کلید می‌خورد.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه الغدیر استان یزد، هدف اصلی این طرح را توانمندسازی مردم برای شناسایی و حل مسائل محله دانست و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های موجود در محلات را به نیاز‌های همان محلات پیوند بزنیم تا مردم با اتکا به توان و امکانات خود، برای رفع مشکلات و مسائل محلی اقدام کنند.

وی با تشریح ساختار اجرایی طرح محله‌محوری گفت: شورای پیشرفت محلات با محوریت امام جماعت مسجد و دبیری فرمانده پایگاه مقاومت بسیج تشکیل می‌شود و شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی مسائل محله و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، معتمدان، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف از مهم‌ترین وظایف این شورا خواهد بود.

سرهنگ سلمانی ادامه داد: در کنار ظرفیت مردمی، دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی نیز در ساختار این طرح نقش دارند تا مسائل خارج از توان محلات از طریق شورای پشتیبانی شهرستان‌ها پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

وی همچنین از نقش‌آفرینی رده‌های مختلف بسیج، به‌ویژه اقشار و مجموعه‌های خدمات‌رسان، در پاسخگویی به مطالبات مردم خبر داد و تأکید کرد: افزایش قدرت مطالبه‌گری مردم در کنار تقویت توانمندی آنان برای حل مسائل، از رویکرد‌های اصلی این طرح است.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه الغدیر استان یزد، در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی نظام و انقلاب، حضور و نقش‌آفرینی مردم است و در اجرای طرح محله‌محوری نیز تلاش می‌شود با میدان‌داری مردم و استفاده از همه ظرفیت‌های محلی، گام مؤثری در مسیر رفع مشکلات و توسعه خدمات اجتماعی برداشته شود.