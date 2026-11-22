غرفه جمهوری اسلامی ایران با عرضه غذا‌های سنتی، صنایع‌دستی، کتاب و چای ایرانی، در بازار خیریه دیپلماتیک سارایوو میزبان شمار زیادی از بازدیدکنندگان بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ بازار خیریه دیپلماتیک زمستانی بوسنی و هرزگوین با حضور سفارتخانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در سالن المپیک زترا در پایتخت این کشور برگزار شد.

در این رویداد که با استقبال گسترده شهروندان بوسنیایی همراه بود، کشور‌های شرکت‌کننده با عرضه غذا‌های سنتی، صنایع‌دستی و محصولات فرهنگی، بخشی از فرهنگ و آداب‌ورسوم خود را به بازدیدکنندگان معرفی کردند.

جمهوری اسلامی ایران نیز با برپایی غرفه‌ای شامل غذا‌های سنتی، صنایع‌دستی، کتاب‌های ترجمه‌شده به زبان بوسنیایی و کتاب‌های تصویری درباره جاذبه‌های ایران، بخشی از میراث فرهنگی و هنری کشورمان را به نمایش گذاشت.

ابوذر ابراهیمی ترکمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، با اشاره به استقبال گسترده بازدیدکنندگان از غرفه کشورمان گفت: در این غرفه علاوه بر عرضه غذا‌های ایرانی، صنایع‌دستی کشورمان نیز در معرض دید و فروش قرار گرفته و از بازدیدکنندگان با چای ایرانی پذیرایی می‌شود.

محمدرضا آزادی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین نیز با اشاره به علاقه بازدیدکنندگان به فرهنگ ایرانی گفت: از غذا‌های سنتی و صنایع‌دستی گرفته تا کتاب‌های ترجمه‌شده به زبان بوسنیایی و کتاب‌های مصور معرفی ایران، جلوه‌های مختلفی از فرهنگ کشورمان در این غرفه ارائه شده است.

او افزود: پذیرایی با چای و زعفران ایرانی نیز از دیگر بخش‌های غرفه ایران در این بازار بوده است.

بازار خیریه دیپلماتیک سارایوو علاوه بر معرفی فرهنگ کشور‌های مختلف، با هدف جمع‌آوری کمک برای کودکان و نوجوانان نیازمند در بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنبه انسان‌دوستانه این رویداد تأکید کرد: درآمد حاصل از فروش محصولات غرفه‌ها در پایان بازار برای کمک به نیازمندان، افراد دارای معلولیت و کودکان یتیم در اختیار برگزارکنندگان قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در دوره سال گذشته این بازار بیش از ۳۱۰ هزار مارک بوسنی، معادل حدود ۱۵۸ هزار یورو جمع‌آوری شد که برای حمایت از ۲۸ سازمان فعال در حوزه کودکان و نوجوانان اختصاص یافت.

بازار خیریه دیپلماتیک سارایوو از رویداد‌های سالانه این شهر است که با گردهم‌ آوردن نمایندگان کشور‌های مختلف، فرصتی برای معرفی فرهنگ‌ها، گسترش ارتباطات مردمی و مشارکت در فعالیت‌های انسان‌دوستانه فراهم می‌کند.