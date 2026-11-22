رئیس پلیس فتا استان البرز با هشدار نسبت به افزایش شگردهای کلاهبرداری در فضای مجازی، از شهروندان خواست از باز کردن لینک‌های ناشناس، افشای کدهای تأیید و ارائه اطلاعات بانکی به افراد غیرمطمئن خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، سرهنگ جلیلیان در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی امروز البرز صدا و سیمای استان با اشاره به شیوه‌های جدید سوءاستفاده مجرمان سایبری گفت: کلاهبرداران با بهره‌گیری از روش‌های فریب روانی و جلب اعتماد کاربران، از طریق تماس تلفنی، پیامک، ایمیل و شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند به اطلاعات شخصی و حساب‌های کاربری افراد دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: وعده برنده شدن در قرعه‌کشی، معرفی خود به‌عنوان پشتیبان سامانه‌های بانکی، درخواست تأیید حساب کاربری و فعال‌سازی برنامه‌هایی مانند شاد، از جمله بهانه‌هایی است که مجرمان برای دریافت کدهای تأیید از شهروندان استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا البرز با تأکید بر اینکه کدهای یک‌بارمصرف و تأیید هویت محرمانه هستند، تصریح کرد: در اختیار گذاشتن این کدها می‌تواند زمینه دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی و شبکه‌های اجتماعی را فراهم کند و حتی با سوءاستفاده از هویت افراد، برای دوستان و بستگان آنان پیام درخواست وجه ارسال شود.

سرهنگ جلیلیان در ادامه با اشاره به افزایش تبلیغات فریبنده فروش اینترنتی و تخفیف‌های غیرمتعارف، به‌ویژه در حراج‌های مناسبتی، اظهار داشت: برخی مجرمان با اعلام تخفیف‌های چشمگیر، محدودیت زمانی برای خرید و ادعای موجودی محدود کالا، کاربران را به پرداخت سریع وجه ترغیب می‌کنند؛ در حالی که ممکن است پس از دریافت پول یا اطلاعات بانکی، هیچ کالایی به خریدار تحویل داده نشود.

وی از شهروندان خواست پیش از انجام خریدهای اینترنتی، اعتبار فروشگاه و هویت فروشنده را بررسی کنند و صرفاً به تبلیغات صفحات شبکه‌های اجتماعی یا قیمت‌های غیرعادی اعتماد نداشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان البرز همچنین درباره اقدامات ضروری در صورت وقوع کلاهبرداری سایبری گفت: در صورت مشکوک شدن به آلوده شدن تلفن همراه یا دسترسی غیرمجاز به آن، باید ارتباط اینترنتی دستگاه قطع شود و در صورت مشاهده برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع بلافاصله به بانک اطلاع داده شود تا اقدامات لازم برای مسدودسازی حساب و جلوگیری از تراکنش‌های بعدی انجام گیرد.

جلیلیان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا افزود: شهروندان در صورت مواجهه با جرایم سایبری و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی می‌توانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را گزارش دهند تا اقدامات لازم برای پیگیری و جلوگیری از انتقال بیشتر وجوه انجام شود. پیگیری قضایی و مراجعه به پلیس فتا نیز از مراحل بعدی رسیدگی به این پرونده‌هاست.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ارسال پیام‌هایی با عناوینی مانند عکس یادگاری، کارت عروسی دیجیتال و سایر فایل‌های جذاب را از شگردهای رایج انتشار لینک‌های آلوده عنوان کرد و گفت: دریافت چنین پیام‌هایی حتی از حساب دوستان و آشنایان نیز نباید موجب اعتماد کاربران شود؛ چراکه ممکن است حساب کاربری فرستنده در اختیار مجرمان قرار گرفته باشد.

رئیس پلیس فتا البرز در پایان تأکید کرد: شهروندان برای دریافت خدمات و اطلاعات مورد نیاز، مستقیماً به وب‌سایت‌های رسمی سازمان‌ها و نهادها مراجعه کنند و از باز کردن لینک‌های ناشناس در پیامک‌ها و شبکه‌های اجتماعی بپرهیزند.