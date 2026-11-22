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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار در پیامی مشترک هفته بسیج را گرامی داشتند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
بسیج، تجلی ایمان یک ملت، تبلور اراده یک تاریخ و جلوه ماندگار پیوند عاشقانه مردم با اسلام و انقلاب است؛ مکتبی برخاسته از اندیشه بلند و الهی حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، امام شهید اعلی مقامه الشریف و استمرار یافته در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای مدظله العالی است که در هر مقطع از تاریخ این سرزمین، حماسهای از ایثار، مقاومت و خدمت آفریده است.
بسیج نه در حصار سازمان و لباس و عنوان، بلکه در روح بلند مردان و زنانی معنا مییابد که هرجا پای دفاع از وطن، پاسداری از ارزشها و گرهگشایی از زندگی مردم در میان باشد، بیادعا و استوار به میدان میآیند.
امروز جهاد بزرگ ما، ساختن ایرانی قوی، آباد و برخوردار با توسل به همین تفکر بیهمتاست؛ جهادی که در آن، مدیر بسیجی پشت میز متوقف نمیشود، تولیدکننده در برابر تحریم تسلیم نمیشود، جوان نخبه از میدان علم کنار نمیکشد و خدمتگزار مردم، گرهگشایی از مشکلات جامعه را وظیفه انقلابی خود میداند.
امروز ایران و کرمانشاه بیش از هر زمان به روح بسیجی نیاز دارد؛ روحی که در میدان دفاع، جانفداست و در میدان سازندگی، خستگیناپذیر؛ چراکه دفاع از ایران، پاسداری از عزت، استقلال، معیشت و آینده این سرزمین است.
ضمن گرامیداشت هفته بسیج و ادای احترام به مقام شامخ همه شهیدان بهویژه شهدای والامقام استان کرمانشاه، از مجاهدتهای فرماندهان، رزمندگان، بسیجیان و همه خدمتگزاران صادق ایران اسلامی و استان سرافراز کرمانشاه قدردانی میکنیم و بر عهد خود با آرمانهای امام راحل قدس الله نفسه الزکیه، امام شهید و مقام معظم رهبری مدظله العالی، شهیدان و مردم شریف استان تأکید میورزیم؛ عهدی برای جانفدایی ایران، خدمت بیمنت، وحدت، کار جهادی و ساختن ایرانی مقتدر، آباد و سربلند.
«وَ ما النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»
حبیبالله غفوری
نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعهی کرمانشاه
منوچهر حبیبی
استاندار کرمانشاه