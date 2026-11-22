به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج، تجلی ایمان یک ملت، تبلور اراده یک تاریخ و جلوه ماندگار پیوند عاشقانه مردم با اسلام و انقلاب است؛ مکتبی برخاسته از اندیشه بلند و الهی حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، امام شهید اعلی مقامه الشریف و استمرار یافته در پرتو هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله العالی است که در هر مقطع از تاریخ این سرزمین، حماسه‌ای از ایثار، مقاومت و خدمت آفریده است.

بسیج نه در حصار سازمان و لباس و عنوان، بلکه در روح بلند مردان و زنانی معنا می‌یابد که هرجا پای دفاع از وطن، پاسداری از ارزش‌ها و گره‌گشایی از زندگی مردم در میان باشد، بی‌ادعا و استوار به میدان می‌آیند.

امروز جهاد بزرگ ما، ساختن ایرانی قوی، آباد و برخوردار با توسل به همین تفکر بی‌همتاست؛ جهادی که در آن، مدیر بسیجی پشت میز متوقف نمی‌شود، تولیدکننده در برابر تحریم تسلیم نمی‌شود، جوان نخبه از میدان علم کنار نمی‌کشد و خدمتگزار مردم، گره‌گشایی از مشکلات جامعه را وظیفه انقلابی خود می‌داند.

امروز ایران و کرمانشاه بیش از هر زمان به روح بسیجی نیاز دارد؛ روحی که در میدان دفاع، جان‌فداست و در میدان سازندگی، خستگی‌ناپذیر؛ چراکه دفاع از ایران، پاسداری از عزت، استقلال، معیشت و آینده این سرزمین است.

ضمن گرامیداشت هفته بسیج و ادای احترام به مقام شامخ همه شهیدان به‌ویژه شهدای والامقام استان کرمانشاه، از مجاهدت‌های فرماندهان، رزمندگان، بسیجیان و همه خدمتگزاران صادق ایران اسلامی و استان سرافراز کرمانشاه قدردانی می‌کنیم و بر عهد خود با آرمان‌های امام راحل قدس الله نفسه الزکیه، امام شهید و مقام معظم رهبری مدظله العالی، شهیدان و مردم شریف استان تأکید می‌ورزیم؛ عهدی برای جانفدایی ایران، خدمت بی‌منت، وحدت، کار جهادی و ساختن ایرانی مقتدر، آباد و سربلند.

«وَ ما النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزیزِ الْحَکیمِ»

حبیب‌الله غفوری

نماینده‌ی ولی‌فقیه در استان و امام جمعه‌ی کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه