در مراسمی از ایثار مادران شهدای جنگ رمضان و شهید امنیت، شهید قاسم عزیزی در اراک تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام البنین (س) در مراسمی از صبر و ایثار مادران شهدای جنگ رمضان و شهید امنیت، شهید قاسم عزیزی در مسجد جلالی اراک تجلیل شد.

مادرانی که درس آموخته مکتب حضرت‌ام البنین (س) هستند و با تأسی از آن حضرت فرزندان خود را در راه دفاع از اسلام و میهن فدا کردند.

مادران شهدا قهرمانان عرصه زندگی هستند و همانند حضرت‌ام البنین (س) فرزندانی تربیت کردند که در مسیر دفاع از ولایت و دفاع از اسلام پیشرو بودند و جانشان را در این راه فدا کردند.