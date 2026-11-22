دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: رسیدگی ویژه به موضوع مسمومیت تعدادی از شهروندان نیشابوری با مشروبات الکلی آغاز و پرونده قضایی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، حسن همتی فر با اشاره به حادثه مسمومیت تعدادی از شهروندان نیشابوری با الکل اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه بلافاصله پرونده قضایی با نظارت دادستان نیشابور تشکیل و تحقیقات در این زمینه آغاز شد.

وی افزود: در جریان این حادثه تعدادی از شهروندان نیشابوری جان باختند و تعدادی نیز تحت درمان و رسیدگی‌های پزشکی درمانی قرار گرفته اند.

دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: تعدادی در این پرونده دستگیر شدند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.