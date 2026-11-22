مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تشریح دلایل قطعی‌های اخیر برق، از محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها به‌دنبال اختلال در تولید گاز کشور خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند زمان‌بندی خاموشی‌ها را به‌صورت روزانه از طریق سامانه «برق من» مشاهده کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در پی قطعی‌های ناگهانی برق در برخی مناطق استان یزد و نگرانی شهروندان از خاموشی‌های بدون اطلاع قبلی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، علت این محدودیت‌ها را کاهش دسترسی نیروگاه‌ها به سوخت گاز و ضرورت مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه برق عنوان کرد.

جلیلی با اشاره به اینکه با وجود مازاد ظرفیت تولید برق در استان، محدودیت‌های اخیر در تأمین گاز نیروگاه‌ها مشکلاتی را در روند تولید برق ایجاد کرده است، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور از دسترس خارج شده و با توجه به محدودیت امکان جبران این کمبود از طریق کاهش مصرف گاز، تأمین سوخت نیروگاه‌ها با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: در پی این شرایط، نیروگاه‌ها با محدودیت تأمین سوخت روبه‌رو شده‌اند و برای جلوگیری از اختلال گسترده در شبکه برق، ناچار به اعمال محدودیت‌هایی در تأمین برق شده‌ایم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد درباره خاموشی‌های ناگهانی و نبود اطلاع‌رسانی قبلی نیز گفت: اطلاع‌رسانی قطعی‌های برق از طریق سامانه «برق من» انجام می‌شود و مشترکان می‌توانند با مراجعه به این سامانه و استفاده از اطلاعات مندرج در قبض برق خود، از زمان‌بندی خاموشی منطقه‌شان به‌صورت روزانه مطلع شوند.

جلیلی همچنین از اطلاع‌رسانی از طریق پیام‌رسان «بله» خبر داد و افزود: اطلاع‌رسانی در این بستر نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود این روند به‌زودی با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و منظم‌تری همراه شود.

وی در پایان از شهروندان خواست برای آگاهی از زمان قطعی احتمالی برق محل سکونت خود، به سامانه «برق من» مراجعه کنند.