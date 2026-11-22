استاندار قم از شتاب‌گیری طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه ریلی کشور خبر داد و گفت: این دو طرح با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی جابه‌جایی کالا و توسعه صادرات، تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در بازدید از طرح‌های منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و فرودگاه قم از شتاب‌گیری طرح اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه ریلی کشور خبر داد و گفت: این دو طرح با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش ایمنی جابه‌جایی کالا و توسعه صادرات، تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

اکبر بهنام‌جو همچنین از پیشرفت عملیات اجرایی فرودگاه قم و آغاز قریب‌الوقوع ساخت ترمینال مسافربری این فرودگاه خبر داد.

استاندار قم با بیان اینکه زیرسازی باند فرودگاه به پایان رسیده و عملیات روسازی و آسفالت در حال انجام است، افزود: مشکلات تأمین مصالح و قیر نیز برطرف شده و در بخش باند، دغدغه‌ای برای ادامه کار وجود ندارد و این طرح زودتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای پایان سال آینده به نتیجه خواهد رسید.

وی همچنین در بازدید از کارخانه در دست احداث تولید کود فسفات در سلفچگان، این طرح را از طرح‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر توان داخلی دانست و گفت: این مجموعه با استفاده از قطعات و تجهیزات تولید داخل، ظرفیت تولید سالانه حدود ۴۰ هزار تن کود فسفات را دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده وارد مدار تولید شود.

استاندار قم با اشاره به نیاز بخش کشاورزی کشور به این محصول و واردات بخشی از نیاز داخلی، بهره‌برداری از این کارخانه را گامی در جهت تأمین نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات عنوان کرد.