با افتتاح سه مدرسه در ماهدشت البرز ، ۳۶ کلاس درس به فضاهای آموزشی این شهر افزوده شد؛ اقدامی که با هدف کاهش ازدحام دانش‌آموزان در کلاس‌ها و بهبود وضعیت سرانه آموزشی منطقه انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در حاشیه بهره‌برداری از این مدارس با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق پرجمعیت استان گفت: گسترش فضاهای آموزشی و توزیع عادلانه امکانات تحصیلی، از اولویت‌های مدیریت استان است و طرح‌های مدرسه‌سازی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه سرانه آموزشی ماهدشت در مقایسه با گذشته تقریباً دو برابر شده است، افزود: با وجود این پیشرفت، افزایش جمعیت و نیازهای آموزشی این شهر همچنان ضرورت ساخت و تکمیل مدارس جدید را دوچندان کرده است.

استاندار البرز همچنین کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس و حرکت به سمت فعالیت تک‌شیفته مدارس را از اهداف برنامه‌های توسعه آموزشی استان برشمرد و اظهار داشت: تلاش می‌شود با تکمیل زیرساخت‌ها، تعداد دانش‌آموزان هر کلاس به استاندارد تعیین‌شده، یعنی حدود ۲۵ تا حداکثر ۳۰ نفر، نزدیک شود.

عبداللهی تأکید کرد: فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، از ضرورت‌های توسعه البرز است و برنامه‌های مدرسه‌سازی با هدف ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد نسل آینده ادامه خواهد داشت.