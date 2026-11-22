مردم استان مرکزی با حضور در خیابان‌ها، برای ۲۲۶ نوبت، وفاداری خود را نشان داده و بر حمایت از شکستن محاصره دشمن تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ۲۲۶ شب ایستادگی مردم در میدان اقتدار اقتدار دارد و از خیابان‌های وفاداری تا حمایت از شکستن محاصره آمریکایی به نمایش گذاشته می‌شود.

آمریکا با فشار اقتصادی و تهدید دریایی به دنبال تسلیم ایران است، اما ۲۶۶ شب حضور مردم در خیابان‌ها نشان می‌دهد ملت ایران نه از تهدید عقب می‌نشیند و نه از دفاع از حقوق خود دست می‌کشد؛ اراده‌ای که امروز پشتوانه اقتدار فرزندان ایران در میدان نیز هست.