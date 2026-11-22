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میلاد فراهانی دروازهبان پیشین داماش گیلان امروز بر اثر سانحه رانندگی در مسیر کرج به رشت جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، میلاد فراهانی، دروازهبان پیشین داماش گیلان امروز در سانحه رانندگی در مسیر کرج به رشت جان خودرا از دست داد.
فراهانی متولد ۵ تیر ۱۳۶۷ در کرج بود و در تیمهای داماش گیلان، صبای قم، نفت تهران، نفت مسجدسلیمان، شهر خودرو، گلگهر سیرجان، هوادار و خوشه طلایی سابقه بازی داشت.
وی در تابستان ۱۳۹۰ از پیکان به داماش پیوست و تا تابستان ۱۳۹۳ در جمع لاجوردیپوشان بود.