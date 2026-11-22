به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، میلاد فراهانی، دروازه‌بان پیشین داماش گیلان امروز در سانحه رانندگی در مسیر کرج به رشت جان خودرا از دست داد.

فراهانی متولد ۵ تیر ۱۳۶۷ در کرج بود و در تیم‌های داماش گیلان، صبای قم، نفت تهران، نفت مسجدسلیمان، شهر خودرو، گل‌گهر سیرجان، هوادار و خوشه طلایی سابقه بازی داشت.

وی در تابستان ۱۳۹۰ از پیکان به داماش پیوست و تا تابستان ۱۳۹۳ در جمع لاجوردی‌پوشان بود.