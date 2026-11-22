نخستین جشنواره فرهنگی ـ ورزشی جانبازان نخاعی کشور با حضور ۳۵ ورزشکار از ۱۵ استان، به میزبانی استان البرز در مجموعه فرهنگی، ورزشی و اقامتی شهید آیت‌الله رئیسی در کردان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، این جشنواره ملی با هدف تقویت نشاط اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های ورزشی جانبازان و فراهم کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های رسمی کشور، از یکم تا سوم آذرماه برگزار می‌شود.

امیرحسین دانش‌کهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، با اشاره به حضور ورزشکاران از استان‌های مختلف کشور در این رویداد اظهار کرد: ۳۵ جانباز نخاعی از ۱۵ استان در این جشنواره حضور دارند و در رشته‌های دارت، شطرنج و فوتبال‌دستی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با بیان اینکه شمار حاضران در این رویداد با احتساب همراهان و عوامل اجرایی به حدود ۸۰ تا ۱۰۰ نفر می‌رسد، افزود: این جشنواره علاوه بر ایجاد فرصت رقابت ورزشی، زمینه تعامل اجتماعی، تبادل تجربه و نمایش توانمندی‌های جانبازان را فراهم می‌کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز همچنین از برنامه‌ریزی برای حمایت از استعدادهای برتر این رقابت‌ها خبر داد و گفت: برای نفرات برگزیده لوح تقدیر و جوایزی در نظر گرفته شده است و تلاش می‌کنیم با تعامل و رایزنی با فدراسیون‌های ورزشی، زمینه حضور آنان در مسابقات رسمی کشور فراهم شود.

دانش‌کهن ادامه داد: شناسایی ورزشکاران مستعد و فراهم کردن مسیر پیشرفت آنان می‌تواند زمینه حضور برگزیدگان در سطوح بالاتر رقابت‌های ورزشی، از جمله مسابقات پارالمپیک را فراهم کند.

نخستین جشنواره فرهنگی ـ ورزشی جانبازان نخاعی کشور به مدت سه روز در کردان البرز ادامه دارد و مراسم اختتامیه و معرفی نفرات برتر آن، سوم آذرماه برگزار خواهد شد.