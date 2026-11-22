سرمربی تیم فوتبال استقلال پیش از بازی با العین گفت: برای این بازی آماده‌ایم و می‌دانیم نقطه قوت آنها مهاجمانش است که پرقدرت و تاثیرگذار هستند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سهراب بختیاری‌زاده در نشست خبری پیش از دیدار مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. درباره مسابقه فردا، پیش از هر چیز باید بگویم تیم ما شرایط خوبی دارد. ما از هیچ حریفی در آسیا نمی‌ترسیم، اما برای تمام رقبای خود احترام قائلیم. فکر می‌کنم نظم و تمرکز می‌تواند کلید موفقیت ما در این مسابقه باشد.

وی درباره شناخت استقلال از حریف اماراتی گفت العین را به طور کامل می‌شناسیم و می‌دانیم بازیکنان تکنیکی و باکیفیتی در اختیار دارد، به خصوص در بخش هجومی. آمار گلزنی این تیم نیز قدرت آنها در حمله را نشان می‌دهد.

سرمربی استقلال در پایان گفت: مهم‌ترین مسأله برای ما این است که فضا را از حریف و به ویژه بازیکنان هجومی و تاثیرگذارش بگیریم. در سوی مقابل باید بتوانیم از فضا‌های پشت ساختار دفاعی العین استفاده کنیم و به این تیم ضربه بزنیم.

دیدار تیم‌های العین امارات و استقلال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دوشنبه از هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا برگزار می‌شود. میزبان اماراتی هر ۴ دیدار قبلی خود را با پیروزی پست سر گذاشته است تا در صدر جدول منطقه غرب لیگ نخبگان حضور داشته باشد. استقلال هم با ۳ پیروزی و یک شکست با ۹ امتیاز در رتبه سوم جدول است و برای قطعی کردن صعود خود به دور حذفی دنبال گرفتن امتیاز از این دیدار است.