به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمدرضا مانی یکتا در برنامه روی خط خبر گفت: «کیف پول ایران» برخلاف کارت‌های بانکی که حتماً نیاز به افتتاح حساب و داشتن کارت فیزیکی دارند، یک ابزار پرداخت کاملاً مستقل است. یعنی بدون نیاز به حساب بانکی یا کارت، می‌توان از این سرویس استفاده کرد. این اقدام برای تسهیل امور مالی شهروندان توسط بانک مرکزی انجام شده است.

وی افزود: برای دسترسی به این مبالغ، استفاده از کد دستوری ستاره ۹۸ مربع است. سرپرستان خانوار می‌توانند با شماره‌گیری این کد توسط خط تلفن همراهی که به نام خودشان است، به کیف پول دسترسی پیدا کنند. اگر برای اولین بار است که از این خدمات استفاده می‌کنید، سیستم در مرحله اول کد ملی شما را می‌گیرد تا با شماره همراهتان تطبیق دهد و ثبت‌نام را تکمیل کند. پس از این مرحله ساده، امکاناتی مثل مانده‌گیری، خرید و انتقال وجه در دسترستان خواهد بود. علاوه بر این کد دستوری، برنامک‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف پرداخت نیز در این حوزه فعال شده‌اند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره چگونگی خرج کردن و استفاده روزمره از این پول گفت: وقتی این مبلغ به کیف پول واریز شد، برای خرج کردن و رفع نیاز‌های روزمره دو مسیر اصلی پیش روی شماست. اگر قصد دارید مبلغی را به شخص دیگری انتقال دهید، می‌توانید از طریق همان کد دستوری ستاره ۹۸ مربع و فقط با وارد کردن شماره همراه فرد مورد نظر، این کار را انجام دهید تا پول به کیف پول او منتقل شود. اما اگر می‌خواهید با این موجودی خرید کنید، در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار نقطه فروش در سراسر کشور از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و پلتفرم‌های خرید اینترنتی طرف قرار داد با این سیستم همکاری می‌کنند.

همچنین برای دیدن اسامی برنامه های کاربردی و مراکز فروش طرف قرارداد، می‌توانید به پایگاه اطلاع‌رسانی IranWallet.ir مراجعه کنید.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در ادامه برنامه روی خط خبر در تماس تلفنی درباره آغاز اجرای طرح کیف پول ایران و طرح خرید اعتباری کالا برای یارانه‌بگیران گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با هدف حمایت از معیشت خانوار، دو طرح مهم را به اجرا درآورده است.

نخست، «طرح خرید اعتباری کالا» است که در آن یارانه‌بگیران می‌توانند تا دو برابر مبلغ یارانه خود، کالا خریداری کنند و در دو ماه آینده آن را بازپرداخت نمایند. در صورت عدم بازپرداخت، این مبلغ از یارانه دو ماه آینده کسر خواهد شد.

در کنار این طرح، «طرح کیف پول ایران» نیز از امروز رسماً اجرایی شد. در این مرحله، بخشی از یارانه دهک‌های هشتم و نهم (به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر از خانوار) از طریق همکاری با بانک مرکزی، به کیف پول سرپرست خانوار واریز شده است.

نوروزی افزود: این اقدام گام نخست برای توسعه خرید از طریق کیف پول است تا در آینده شهروندان بتوانند به شکلی گسترده‌تر از این ظرفیت برای خرید‌های خود استفاده کنند.