به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ بعضی نام‌ها تنها یک نام نیستند؛ تاریخِ یک عشق‌اند، روایت یک ایثار و حکایت صبری که در بلندای زمان، همچنان چراغ راه دل‌های عاشق است. حضرت‌ام‌البنین (س)، از همان نام‌های ماندگار تاریخ است؛ بانویی که مادر بودن را با وفاداری به ولایت معنا کرد و عشق به خاندان پیامبر (ص) را در ژرفای جان خود نشاند.

او مادر چهار پسر بود؛ چهار سرو رشید که در روز عاشورا، راهی میدان شدند تا در دفاع از امام خویش، حسین بن علی (ع)، جانفشانی کنند. عباس، عبدالله، جعفر و عثمان، همه در کربلا به شهادت رسیدند و‌ام‌البنین، داغ هر چهار فرزند را به جان خرید؛ اما آنچه نام او را در تاریخ جاودانه کرد، تنها صبر در سوگ فرزندان نبود، بلکه معرفتی بود که در پس این داغ بزرگ نهفته بود.

روایت است که پس از واقعه عاشورا، هنگامی که خبر شهادت فرزندانش را به او رساندند، بیش از هر چیز سراغ حسین (ع) را گرفت. گویی برای مادری که دل در گرو ولایت داشت، داغ فرزند نیز در برابر مصیبت امام، رنگ دیگری می‌گرفت.‌ام‌البنین (س) با اشک‌هایش، مرثیه‌سرای کربلا شد و با یادآوری رشادت‌های شهیدان، پیام عاشورا را زنده نگه داشت. او نشان داد که وفاداری، تنها در میدان نبرد معنا نمی‌شود؛ گاهی در صبوری مادری جلوه می‌کند که عزیزترین داشته‌هایش را در راه حقیقت تقدیم کرده است.

حضرت‌ام‌البنین (س)، نماد مادری آگاه، ایمان استوار و عشق بی‌پایان به اهل‌بیت (ع) است؛ بانویی که نامش با ادب، وفا، ایثار و حماسه کربلا پیوند خورده و یادش، یادآور مقام بلند مادرانی است که برای سربلندی حقیقت، از جان خویش نیز می‌گذرند.

امروز، در سالروز وفات این بانوی بزرگوار، دل‌ها در سوگ مادری می‌گرید که چهار فرزندش را در راه امام حسین (ع) تقدیم کرد و نامش برای همیشه در حافظه تاریخ عاشورا ماندگار شد.

سلام بر‌ام‌البنین؛ مادر وفا، بانوی صبر و اسوه ایثار.

سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) تسلیت