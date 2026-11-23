به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: تکمیل طرح‌های اولویت‌دار آبرسانی روستایی استان به ۱۳ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و بهره‌برداری از این طرح‌ها، زمینه حذف ۱۳۴ مورد آبرسانی سیار را فراهم می‌کند.

ناصر اکبری با اشاره به برنامه‌های آبفای استان برای کاهش تنش آبی در مناطق روستایی افزود: تأمین اعتبار این طرح‌ها نقش مهمی در رفع کمبود آب شرب، تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش پایداری تأمین آب روستا‌ها دارد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها در ۱۰ شهرستان استان تعریف شده‌اند، گفت: شهرستان‌های اردستان، بویین و میاندشت، تیران و کرون، چادگان، گلپایگان، خور و بیابانک، سمیرم، فریدن، فریدونشهر و نایین از مناطق هدف اجرای این طرح‌ها هستند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان، اجرای ۱۹۷ کیلومتر خط انتقال، ۳۹ کیلومتر شبکه توزیع، احداث مخازن ذخیره آب با ظرفیت ۹ هزار و ۶۹۳ مترمکعب، ساخت ۲۲ ایستگاه پمپاژ و حفر سه حلقه چاه را از جمله عملیات مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها اعلام کرد.

اکبری با اشاره به متفاوت بودن میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اظهار داشت: طرح‌های آبرسانی کوهستان ـ بهارستان و لای‌سیاه در شهرستان نایین به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده‌اند.

وی افزود: طرح‌های برف‌انبار و چقا و گوراب در شهرستان فریدونشهر نیز به‌ترتیب ۷۲ و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

اکبری تأکید کرد: تکمیل طرح‌های باقی‌مانده نیازمند تأمین به‌موقع اعتبار، رفع موانع اجرایی و پیگیری مستمر روند پیشرفت طرح هاست.