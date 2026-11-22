یک دستگاه خودروی سواری پراید بر اثر انحراف از مسیر و از دست دادن کنترل راننده، وارد یک سوپرمارکت در محدوده کلاک نو کرج شد. این حادثه با حضور نیروهای آتش‌نشانی و انجام اقدامات ایمنی و خارج کردن خودرو از داخل مغازه پایان یافت و خوشبختانه هیچ مصدومی نداشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، از وقوع حادثه ورود یک دستگاه خودروی سواری به داخل واحد صنفی در محدوده کلاک نو خبر داد و گفت: پس از دریافت تماس شهروندان از طریق سامانه ۱۲۵ و اعلام حادثه ورود یک دستگاه خودروی پراید به داخل سوپرمارکت، نیروهای عملیاتی بلافاصله برای بررسی و ایمن‌سازی محل به حادثه اعزام شدند.

سعید قدمی افزود: در پی اعلام این حادثه، یک دستگاه خودروی عملیاتی به همراه سه آتش‌نشان به محل اعزام شد و بررسی‌های اولیه نشان داد خودروی سواری به علت شرایط شیب‌دار و سراشیبی تند مسیر، از کنترل راننده خارج شده و پس از انحراف از مسیر، وارد مغازه شده است.

قدمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محل حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل، وضعیت حادثه را بررسی و اقدامات لازم برای تأمین ایمنی محیط و جلوگیری از بروز خطرات احتمالی را انجام دادند. سپس با انجام عملیات لازم، خودروی پراید را از داخل سوپرمارکت خارج کردند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت، خاطرنشان کرد: در این حادثه هیچ‌یک از شهروندان، کارکنان مغازه یا راننده خودرو مصدوم نشدند و عملیات آتش‌نشانی پس از خارج کردن خودرو و ایمن‌سازی محل به پایان رسید.

این حادثه در محدوده کلاک نو کرج رخ داد و با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و انجام اقدامات عملیاتی، بدون بروز تلفات جانی خاتمه یافت.